Unearst: ebapiisav uni vähendab vaktsiinide efektiivsust

Poluektovi sõnul on olemas hulgaliselt uurimusi, mis tõestavad, et ebapiisav uni suurendab nakkusohtu. „See tähendab, et une ja immuunsuse vahel on otsene seos. Une ajal toimub immuunsuse tugevdamine ja taastamine. Eelkõige mõjutab see teatavaid immuunsuse näitajaid, näiteks on piiratud uneaja korral häiritud raku immuunsuse protsessis osalevate T-lümfotsüütide tootmine,“ märkis ta.