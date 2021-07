Pühapäeval uppus kaks enne ujumist alkoholi tarvitanud meest

Kell 16.31 teatati, et Põlvamaal Räpina vallas Mehikoorma sadamas uppumas meest, kes oli appi hüüdnud, järsust kaldast välja ronida püüdes tagasi sügavasse vette kukkunud, vee alla vajunud ja enam pinnale ei tulnud. Kohalik sukelduja varustuses mees koos pääste pinnaltpäästjatega otsisid kadunuks jäänud meest tulemusteta kella 19.53ni. Muuhulgas kasutati traalimiseks kalavõrke. Kohale tellitud professionaalne tuuker leidis uppunud 33-aastase mehe kell 20.15. Uppunu oli varem aega veetnud ohtralt alkoholi tarvitanud seltskonnas. Teda küll keelati ka seltskonnakaaslaste poolt, kuid need teda ujuma minemast takistada ei suutnud.

Kell 18.17 teatati, et Valgamaal Otepää vallas Truuta külas tõid inimesed Nahajärvest purde lähedusest välja umbes 15 minutit tagasi kadunuks jäänud mehe. Mehe asukoht 15 meetri kaugusel pontoonsillast tuvastati kõigepealt eraisiku drooni abil. Ta toodi elanike poolt enne päästjate saabumist kaldale. Abiandjad alustasid 63-aastase mehe elustamist, mille võtsid üle kohale tõtanud päästjad ja seejärel kiirabitöötajad. Kahjuks meest elustada ei õnnestunud. Esialgsetel andmetel oli uppunu enne ujuma minekut vähesel määral alkoholi tarvitanud.

Päästjad hoiatavad, et vesi ja alkohol kokku ei käi. Kuuma ilma ja alkoholi koosmõju on ettearvamatu ning võib esile kutsuda teadvuse kaotuse või muu terviserikke, mille järel vette läinud inimene ilma kiire abita upub. Turvalisem on ujuda valvega rannas, kus vesi läheb aeglaselt sügavaks, hoidudes kalda lähedale.