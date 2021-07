Hoolimata kuumast ilmast võib uuel nädalal tulla kehv rannailm

Uus nädal algab kõrgete kraadidega, vahendab Riigi Ilmateenistus. Esmaspäeval on niiskust vähe ning taevas on selge. Lõunast lisandub sooja ning enam ei pea külma ööd kartma - öine temperatuur ei lange alla 10 kraadi. Päevasoe kerkib 25-30 kraadini, nõrk tuul toob pisut värskust.

Teisipäev jätkub sajuta ning kuuma ilmaga - päeval on oodata 28-32 kraadi. Ka ööd on soojad, näidud langevad napilt alla 20 kraadi. Tuul muutub tuntavamaks.

Reede sarnaneb neljapäevale. Öösel on taevas selgem ning saju võimalus väiksem, päeval on siin-seal oodata hoovihma, suurem tõenäosus on Lääne-Eestis. Puhub võrdlemisi tugev tuul. Päeval on umbes 25 kraadi sooja.