Hindrek Riikoja: vaktsineerimata ministril on riigi käekäigust ükskõik

Kultuuriminister Anneli Ott on teadaolevalt ainus vaktsineerimata minister. Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja rõhutas, et sarnaselt arstidele, peaksid ka kõik poliitikud olema vaktsineeritud. „Tänases valitsuses ei saa olla ministrit, kes on vaktsineerimata. Ei saa lihtsalt olla! Sest see, kui poliitik ja minister on vaktsineerimata, siis see näitab, et tal on riigi ja rahva käekäigu pärast sügavalt ükskõik. Selline inimene ei sobi ministriametisse!”

Ka ajakirjanik Indrek Lepikut pani Oti otsus mõtlema. Ta ütles, et Ott arvab, et ka teised inimesed ei peaks ennast vaktsineerima. „Ma ei tea, kuhu me niimoodi sügiseks välja jõuame,” sõnas Lepik.

Riikoja sõnul on ilmselge, et Kaja Kallase juhitav valitsus ei ole saanud vaktsineerimise korraldamisega hakkama. „Kaja Kallas on viimastel kuudel armastanud lakkamatult rääkida, kuidas kõik vaktsineerimisega seotud hädad on kinni tegelikult eelmises, Jüri Ratase valitsuses. Aga kui me tänasel hetkel vaatame, siis Ratase valitsus sai päris hästi koroonaviirusega hakkama. Ikka päris hästi võrreldes tänase valitsusega, sest tänane valitsus ei ole sellega absoluutselt hakkama saanud. Mina ei taha mitte silpigi kuulda sellest, et meil hakatakse sügisel koole kinni panema või mida iganes. Valitsus peab oma tegematajätmiste eest vastutama,” rõhutas Riikoja.