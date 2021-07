Jaak Aab: terviseandmete väljapressimine ükskõik kellelt on lubamatu

Oleme pannud palju rõhku sellele, et võimaldada vaktsineerimist kõigile inimestele, kes seda soovivad. Lisaks oleme valitsuse tasandil kutsunud üles inimesi end vaktsineerima ja ka muid usaldusmeetmeid rakendama. Loomulikult kutsume ka riigi- ja omavalitsusjuhte üles end vaktsineerima, kuid nagu iga teise inimese puhul on tegemist isikliku otsusega, mis langetatakse pärast konsulteerimist oma tervisliku seisundi osas perearsti või raviarstiga. Pidada nõiajahti vaktsineerituse põhjal ükskõik kelle suhtes on demokraatlikus riigis taunitav ja vaenu õhutav. Eeldan, et ka ajakirjandus ehk neljas võim lähtub samadest põhimõtetest.

COVID-19 vastane võitlus on valitsuse üks olulisemaid prioriteete ning viiruse põhjustatud katsumustega tuleb meil rinda pista igapäevaselt. Kinnitan, et valitsus peab jätkuvalt koroonaviirust ohuks Eesti ühiskonnale ning suhtub sellesse väga tõsiselt. Öelda, et mõne valitsusliikme suhtumine on leebe või „vastutöötav“, on lihtsalt pahatahtlik. Ka kultuuriminister ei ole selles osas erand.