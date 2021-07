VIDEO | Üle saja tuhande prantslase protesteeris üle riigi koroonapassi vastu

Eelnõuga proovib Prantsusmaa valitsus muuta kohustuslikuks koroonapassi küsimise restoranides, baarides ja teistes meelelahutus- ja kultuuriasutustes. Sarnaselt Eestile tähendab koroonapassi omamine Prantsusmaal seda, et inimene on kas täielikult vaktsineeritud, saab ette näidata kehtiva negatiivse koroonatesti või suudab tõendada, et ta on koroonaviiruse läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul.