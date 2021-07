17. maist algas suur vaktsineerimisbuum, kui kõigile täiskasvanutele tehti võimalikuks end kaitsepookida ning inimesed esialgu tundideks - kui mitte päevadeks - digiloosse oma korda ootama jäid. Toona vaktsineerimas käinud teavad, et järjekorrad olid tänavani ning keskused rahvast täis.

Nüüd on kõigil neil järjekorras seisnud inimestel aeg minna järgi oma teisele doosile. Tuleb aga välja, et rohkem kui 10 000 inimesel on see tegemata.