Eesti liigub nakatumistega kiiresti Läti kõrge riskiga riikide nimekirja suunas

Läti avaldas eile värske nimekirja, kus kõrge tervisealase hädaohuga riikide hulgas on juba 18 maad. Nende riikide elanikke ootavad Lätti sisenemisel ees piirangud.

Kõrge ohutasemega riikide hulgas on Küpros , Holland , Hispaania, Andorra, Portugal , Malta , Kreeka , Luksemburg, Monaco, Iirimaa, Taani , Belgia ja Prantsusmaa .

Kõrge riskiga riikides on viimase kahe nädala nakatumine 100 000 elaniku kohta rohkem kui 75. Eesti liigub kollase kategooria suunas, sest siinne haigestumus 100 000 elanikuga kohta viimase kahe nädala jooksul on 65,62 ja see tõuseb.