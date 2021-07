Mart Helme plaanib valimistel vallutada Lasnamäe: Keskerakond tuleb võimult kukutada

Helme sõnul tuli otsus seetõttu, et EKRE on aastatega Pärnus tugevnenud ning seal on ka teisi tugevaid kandidaate nagu Alar Laneman, Helle Kullerkupp ja Mart Järvik. “Leidsime, et see ei ole obligatoorne, et mina pean Pärnus kandideerima,” ütles Helme. Kuigi Mart Helmel on varem Pärnus väga hästi läinud, loodab ta Tallinnas veelgi paremat tulemust.

Kuigi EKRE-l ei ole varem Lasnamäe valimisringkonnas kuigi hästi läinud, ei ole Helme arvates õige võrrelda aastatetaguseid tulemusi. “2013. aastal me ei saanud üldse mingit tulemust ja ei saanud volikokku sisse. 2017 tegime juba hoopis teise tulemuse ja 2021 teeme jälle teistsuguse,” ütles Helme. Eelmistel KOV valimistel kogus EKRE Lasnamäel 1767 häält. Võrdluseks: Keskerakond sai 33 460, Reformierakond 3341 ja Sotsiaaldemokraadid 2465 häält.

Mart Helme sõnul on tema eesmärk kahtlemata Tallinnas Keskerakond võimult kukutada. Helme ütles, et Tallinnas on võim selgelt stagneerunud ning Keskerakond on selgelt näidanud oma korruptiivset palet, millest tema hinnangul pole veel osa isegi päevavalgele jõudnud. “Tallinnas on kindlasti vaja käiguvahetust,” ütles Helme.

Tema sõnul mängivad Keskerakond ja Reformierakond Tallinnas vastandumise mängu, kuigi Helme silmis on tegelik opponent Reformierakonnale EKRE. “Seda enam, et nad on ühes valitsuses, jagavad europarlamendi fraktsiooni ja on üldse liberaalse maailmavaate esindajad mõlemad, nii et neil mingit vastandumist mängida, n-ö vene kaarti kasutada, on täiesti jabur,” ütles Helme.

Lisaks arutatakse praegu EKRE-siseselt prokuratuuri poole pöördumist, et kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakond sundlikvideerida. “Eriti arvestades neid protsesse, mis siin käimas on seoses Mailis Repsiga,” märkis Helme.