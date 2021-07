VIDEO | Kuulus saksa telesaatejuht tabati üleujutuste ajal enne eetrit muda peale määrimas

Saksa telekanali RTL hommikuprogrammi juht Susanna Ohlen jäi möödunud nädala üleujutustes kannatada saanud linnas tööd tehes vahele piinliku seigaga: pealtnägija filmis teda enne eetrisse minekut riietele muda määrimas.





39-aastane Ohlen vabandas nüüd toimunu eest ja rõhutas, et tunneb sügavat häbi. Pärast seda, kui video sotsiaalmeedias kulutulena levima hakkas, teatas telekanal RTL, et saatejuht on ajutiselt töölt kõrvaldatud.

„Tegin tõsise vea," tunnistas Ohlen oma vabanduses. Ta selgitas, et oli esmaspäeval eetrisse mineva saate eel löönud hädaabitöödel kaasa, kuid tundis piinlikkust, et pidi täiesti puhaste riietega kaamera ees seisma. „Ma ei mõelnud üldse, vaid määrisin endale lihtsalt muda peale."





Ohlen viibis intsidendi ajal Nordrhein-Westfaleni liidumaal Bad Münstereifelis, kus erakordselt tugevad paduvihmad tõid kaasa kümneid ohvreid.

Viimase aastakümne kõige hullemad üleujutused on nõudnud Saksamaal vähemalt 170 inimese elu ja põhjustanud miljarditesse eurodesse küündiva kahju. Päästeoperatsioonid jätkuvad, sest kõiki kaduma läinud inimesi pole veel õnnestunud üles leida.