Hiiumaa volikogu esimees praamitülist: jätkame võitlust, et Regula ei jääks Hiiumaale, kaasame juristid

TS Laevad otsustas pärast kolmapäevast õnnetust saarlaste parvlaeva Tõlluga, et liinile toodakse sõitma tavaliselt hiidlasi mandriga ühendav parvlaev Tiiu. Hiiumaale anti pool sajandit vana ja väiksem varupraam Regula.

Parvlaev Regula sõidab Heltermaa ja Rohuküla vahel vähemalt esmaspäevani, kuni toimuvad uued läbirääkimised. Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik rääkis Delfile, et kohtumisel transpordiameti ja vedaja TS Laevadega Hiiumaa esindajaid kuigi palju kuulda ei võetud. “Meie ütlesime, et meile ei meeldi, kuid selle peale ütles riik, et noh otsus on selline, sõnum oli selge. Eks me esmaspäeval kuulame uut otsust," rääkis Viidik.

Otsust põhjendati sellega, et Saaremaa liin vajab kahte suurt laeva rohkem kui Hiiumaa liin. “Veel oli umbes selline mõte, et kui väike laev Hiiumaale tuua, siis Hiiumaa kahjud on väikesed,” meenutas Viidik.

Kuigi kahjusid peetakse riigi poolt väikesteks, on need Viidiku sõnul siiski kahjud. Kannatajateks kohalikud väikeettevõtted, nagu majutajad, restoranid ja muud kultuurikorraldajad. “Meie väiketootjad on valmistunud suveks ja arvestanud sellega, nüüd siis jääb see olemata,” nentis Viidik. Samuti mainis Hiiu volikogu esimees, et on ettevõtjatelt kuulnud, kuidas esimesed broneeringud on juba tühistatud, sest inimesed ei julge laevaliiklusega riskida. “Nad ei tea, kuidas üle saavad, kuidas tagasi saavad.” Isegi laevapileti broneeringuga reisijad võivad sadamasse ootama jääda. “Minu mitmed tuttavad on juba saanud SMS-i teatega, et broneering ei tähenda, et laevale saab,” ütles Viidik.

Viidiku sõnul jätkavad täbarast olukorrast hoolimata hiidlased võitlust, et oma laev tagasi saada. “Me kindlasti esitame oma taotlused, et Regula meile ei jääks,” ütles Viidik. Ta lisas, et volikogu on tellinud kehtiva liiniveo lepingu analüüsi juristidelt, mille põhjal esmaspäeval oma argumendid esitatakse.

Facebooki grupis “Hiiumaa Heaks” on hiidlased välja pakkunud mitmeid lahendusi, mis leevendaks halba olukorda. Viidiku sõnul ei ole veel kindel, mida vallavalitsus tegema hakkab, kuid mainis, et Hiiu vallal ei ole neid hoomasid, et hakata nädalavahetusega bussiliiklust ümber organiseerima. Ühe meetmena aga on tihendatud lennuliiklust mandri ning Hiiumaa vahel, et jala reisijad saaksid siiski saarele. “See on üks meede, mida saavutasime, aga muus osas on keeruline, sest kogu transport on korraldatud riigi poolt,” ütles Viidik.