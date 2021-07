Karm süüdistus. Trumpi sõber ja tähtis liitlane tegi salaja hoopis Araabia Ühendemiraatide heaks tööd

Investeerimisfirma Colony Capital asutaja pidi kokkuleppe osana loovutama ka oma passid ja tal on keelatud raha välismaale kanda. Ka ei tohi Barrack ilma prokuröride kirjaliku loaga väärtpaberitega kaubelda ja teha 50 000 dollarist (42 500 eurot) suurimaid ülekandeid, kui need just advokaatidele tasudeks ei lähe.