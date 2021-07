ÜLEVAADE | Haiti presidendi mõrva taga seisavad varjuna aastaid lokanud vaesus, jõuguvägivald ja korruptsioon

Kaks nädalat pärast president Jovenel Moïse segastel asjaoludel toimunud mõrva kinnitas Haiti parlament teisipäeval ametisse uue peaministri Ariel Henry. Mõrvast saadik riiki juhtinud peaministri kohusetäitja Claude Joseph astus tagasi. Presidenti uuel valitsusel veel ei ole, ning nende ülesandeks jääb kiirkorras uute valimiste korraldamine.

Uus peatükk. Või siiski mitte?

Haiti liidrid on nimetanud praegust hetke aga uue lehekülje pööramiseks, isegi uueks peatükiks riigi ajaloos. Ametisse nimetatud peaministri sõnul on viimased nädalad näidanud, et omavahel suudetakse koostööd teha ka siis, kui omatakse erinevaid vaateid, vahendab New York Times.

On aga vähe neid, kes näevad kõlavate sõnade taga tõelist muutust.

Haiti inimõiguste kaitse võrgustiku juhi Pierre Espérance'i sõnul on käimasolev näitemäng, nagu oleks Moïse'i partei mõjuvõim uues valitsuses vähenenud, selgelt provokatsioon: “Tegelikkuses tähendab see, et kriis, ebaturvalisus ja jõukude ülemvõim jätkub.”

Tema hinnangul oli Moïse omaenda võimu ohver, kes sai hukka valitsuspartei poolt loodud ja toidetud ebaturvalisuse ja -stabiilsuse pärast. Moïse'i valitsemine ei olnud iialgi ilmestatud edumeelsusest, vaid pigemini tagurlikust majanduspoliitikast ja korruptsioonist.