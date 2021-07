Valitsus otsustas neljapäeval vähendada osalejate piirarvu nende üritustel, kus vaktsiinipassi või negatiivset koroonatesti külastajatelt ei küsita. Siseruumides on lubatud kõige rohkem 500 ning õues 1500 osalejat. Praegu on need arvud vastavalt 1000 ja 5000.

Kuigi valitsus on keerulises olukorras, kus nakatumine on tõusuteel, ent vaktsineerimise tempo venib, ei oldud uue korra kehtestamisel üksmeelsed.

Justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond) ütles Delfile, et erimeelsused polnud parteipõhised: "Meil ei ole erakondade osas vahesid. Need joksevad inimesi pidi."