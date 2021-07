VIDEO | Ivo Linna neljatunnisest praamisabast: minu jaoks siin midagi väga uut ei ole

"Minu jaoks siin midagi uut ei ole, ja kuna mul ei ole aja peale minekut ning järjekorras on tuttavaid, kellega juttu rääkida, siis minu jaoks läheb aeg kiiresti," ütles muusik. Aga kindlasti on ka neid, kellel on kiirem ja hädalisem olukord, iseloomustas ta meeleolusid praamisabas. Kes saab reisusid ümber planeerida, need võiks seda teha aega, kui liiklus jälle lahedamaks muutub, soovitab Ivo Linna.

TS laevad plaanib praegust olukorda leevendad nii, et Saaremaa liinile tuuakse Hiiumaa vahet kurseeriv suur ja uhke praam ning hiidlastele läkitatakse sõitmiseks 50 aastat vana ja pisike Regula. Linna märgib hakatuseks, et on väga tore, kui hiidlased niimoodi abikäe ulatavad, sest Saaremaal on tõesti praegu palju üritusi. Regula kohta lisab ta, et liinile tulle tundus see laev lihtsalt pööraselt suur ja uhke, kõik need kohvikud ja söögikohad ja hea teenindus avaldasid tublisti muljet.