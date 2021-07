GRAAFIK | Mis toimub? Tänase seisuga on kuues maakonnas suve lõpuni vaid alla saja vaba vaktsineerimisaja

Sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa selgitas, et Järvamaal veel hommikul oli aegu, aga need olid täna lõunaks otsas. Järvamaa haigla avab uued ajad esmaspäeval. „Hiiumaale peaks ka uusi aegu lisanduma peatselt,” ütles Otsa. Ta lisas, et neis paigus, kus on juuli ajad täis, on lisatud vabu aegu augustisse.

Allolevas graafikus on tänase seisuga digiregistratuuris saadaval olevad vabad ajad augusti lõpuni.

Hiiumaal on vähemalt ühe süsti saanud 72% elanikest, seal läheb maakondadest kõige paremini. Küll aga pole seis nii hea Järvamaal, Võrumaal, Lääne-Virumaal ja teistes maakondades, kuhu tänase seisuga on saadaval väga vähe vaktsineerimisaegu. Võrumaal on ühe doosi saanud 51% elanikest ning suve lõpuni on seal vaid kuus vaba aega. Nende täitumisel lisatakse aga aegu juurde.

Viljandi haiglast selgitati, et augustikuu ajad avavad nad augusti alguses. See aga tähendab, et inimesed ei saa kaitsesüsti ette planeerida.

Viljandis polnud terve kuu vaba Pfizeri aega

Maalehest selgus, et üks 17aastane Viljandi kohalik neiu on juba kuu aega püüdnud leida Viljandi haiglast vaktsineerimiseks aega, aga aega polnud.

Tänase lõuna seisuga on Viljandimaal augusti lõpuni 121 vaba vaktsineerimisaega. Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee selgitas, et kuna ka meditsiinitöötajad vajavad veidi puhkust, siis töötavad nad juulis vähendatud mahuga. „Kõik esmased ajad on olnud väljas ka digiregistratuuris, aga viljandimaalased on väga tublid vaktsineerijad ning ajad täituvad kiiresti,” lisas ta.