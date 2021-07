Instagram blokeeris pärast „ebasoovitavaks organisatsiooniks” tunnistamist Vene uuriva väljaande Projekt konto

Projekti Instagrami kontol on avaldatud teade, et lehekülg ei ole ligipääsetav. Blokeerimist põhjendati mingite kogukonna reeglite rikkumisega, teatas Badanin, vahendab Spektr.

Badanin on aga väljendanud veendumust, et see laimujuurdlus on ettekääne Projekti toimetuse represseerimiseks. Samal päeval, kui toimusid läbiotsimised, avaldas Projekt nimelt paljastusartikli Venemaa siseministri Vladimir Kolokoltsevi perekonna varadest.