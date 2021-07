Esimene suhe – ilus mälestus või valus õppetund?

Alles siis, kui lõpuks hoopis kaaslase soovil lahku mindi, hakkas Liis seljataha jäänud suhet põhjalikumalt analüüsima. Koos veedetud aastad tundusid talle raisatud ajana, sest ta oli kogu selle aja peaaegu täielikult suhtele pühendanud. „Ma ei läinud pärast gümnaasiumi lõppu ülikooli, olin oma vanematest täiesti võõrdunud, mul ei olnud tekkinud tugevaid sõprussuhteid, olin üksi ja ainus emotsioon, mida tundsin, oli kahetsus raisatud aja pärast. Kuigi nüüdseks olen edasi liikunud, tunnen mõnikord siiani, et minu esimene suhe avaldab mõnes olukorras mulle endiselt mõju. Kõike seda, mis on esimene, tuuakse ju esile, peetakse eriliseks – mul on kahju, et mul ei ole oma esimesest suhtest ilusat mälestust, vaid ainult valus õppetund.”

„Kui oleme teinud elus otsuseid, mida pärast väga kahetseme, siis esmalt tuleb suhtuda endasse sõbralikult – absoluutselt kõik inimesed teevad elus vigu ja kui end ning saatust lõpmatult kirume, siis see meid ei aita. Küll aga saame mõelda, millest meie eksisamm oli tingitud ja mida peaksime ette võtma, et sellised vead ei korduks,” soovitab psühholoog, paari- ja pereterapeut Kätlin Konstabel. „On inimesi, kellele läheb väga korda teiste arvamus, nad ei oska „ei” öelda ja tahavad väga teistele meeldida – liiasena võib see kaasa tuua probleeme, sest meie enda vajadused jäävad tagaplaanile. Endast paremini arusaamist, enesekehtestamist, suhtlemisoskust – kõiki neid omadusi saab õnneks arendada.” Konstabel julgustab sellises olukorras mõtlema, mis on sellest suhtekogemusest õpitud ja mis on selles positiivset. Kui aga kahetsusväärne suhe on toonud kaasa elumuutvaid valikuid – kas on näiteks kool pooleli jäänud, kolitud välismaale, katkenud läbisaamine lähedastega või saadud ise planeerimatult lapsevanemaks –, siis kibeduse vältimiseks on vahel vaja ka spetsialisti abi.

Kätlin Konstabeli sõnul juhtub lähisuhete loomisel väga tihti, et mingi samm on juba astutud, kogemata või poolnaljaks huvitundev signaal teele pandud ja siis mõeldakse ümber. „Kui tundub, et teisel on tutvusega plaanid, mis mulle ei sobi, siis pole muud väljapääsu, tuleb ausalt teisele poolele öelda, mis tunne on. Ausus ei tähenda ebaviisakust. Saab öelda nii, et hindad teise juures väga neid ja neid omadusi ning et on tekkinud mulje, et teise meelest olete juba paar, peaksite kokku kolima või niisama suudlemisest kaugemale jõudma – aga et sa pole selles päris kindel ja vajad natuke aega. Aja maha võtmine võib teinekord ju tähendada, et tekib arusaamine, et teine ongi tõesti see õige, aga igal juhul mõtted ja tunded selginevad.”