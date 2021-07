TS Laevade juhatuse esimees praamikorraldusest: mõistame hiidlasi, vabandame ja palume kergemat karistust

"On arusaadav, et saarlased ei ole praamiõnnetuses süüdi, aga praegune lahendus on ikka väga hiidlaste kahjuks ja tekitab igati mõistetavat pahameelt," rääkis ühismeedias Hiiumaal suvitav Marina Kaljurand. "Saan ka sellest aru, et TS Laevad püüab kehvas olukorras lahendust leida, aga selline Hiiumaale "sisse- või ülesõitmine" on lihtsalt ebaaus," kirjutas eurosaadik Marina Kaljurand.