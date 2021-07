Halvimaks valmistuv Leedu plaanib konteinerlinnakut 40 000 migrandile

Leedu piirivalveteenistuse ülem Rustamas Liubajevas ütles Leedu Delfile, et praegu käivad rahandusministeeriumiga läbirääkimised nende tööde finatseerimise üle.

„Olukord piiril on raskesti ennustatav. Me ei tea, millal ja kui palju majakesi vaja läheb. /.../ Me peame olema valmis igasuguseks variandiks. Kõige hullem stsenaarium on 40 000 migranti, me peame olema selleks valmis,” ütles Liubajevas.

Švenčionysi rajooniadministratsiooni direktor Jovita Rudėnienė ütles Leedu Delfile, et siseministeeriumile pakuti territooriumi sellise linnaku rajamiseks. See on 16-hektarine territoorium Augustavase külas Švenčionėliai lähedal.

„Seal on mahajäetud hooned, milleni on veetud veetoru ja kanalisatsioon. Lähedal on elektri alajaam,” ütles Rudėnienė.

Praegu on Švenčionysi rajooni paigutatud 484 illegaali.

Liubajevase asetäitja Vidas Mačaitis ütles, et praegu toimub 219 konteineri ja nende Medininkaisse paigutamise hange, milleks on eraldatud 4,6 miljonit eurot. Valmistatakse aga ette ka suuremat hanget 10 000 sellise konteinermajakese ostuks. Medininkais peab linnak valmis olema 5. augustiks.

„Me ei tea, millal migrantide vool peatub, peab olema valmis kõigeks,” ütles Mačaitis.

Number 40 000 ei ole laest võetud. Sellest rääkis hiljuti Leedu peaminister Ingrida Šimonytė.