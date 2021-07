Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on üks kolmest isikust, kes on avalikkuse ette tulnud mõttega saada presidendiks. Teiseks on ekrelane Henn Põlluaas, kolmas aga kunagine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Ei Soomerel ega Karul pole siiani kerkinud esile tugevat avalikku toetust parlamendierakondadest.

Pea paar nädalat tagasi oli Tarmo Soomere toetuse kogumiseks mööda Eestit tuuritamas. Toona oli tal juba esmakontaktide põhjal positiivne maik suus – toetajaterida näis täienevat inimestega nii Kundast kui ka setode kandist. Kuidas kümme päeva hiljem asjalood välja näevad?

Kõnetoru otsas Jüri Ratas