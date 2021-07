Eesti kodanik tunnistas end Alaskas süüdi arvutipettustes ja kuritarvitustes

Kohtu dokumentide järgi juhtis Tšurkan kuritegelikku botnet’i, kasutades selleks enam kui tuhandet arvutit ja internetiruuterit üle maailma. Ta kasutas ohvrite seadmeid, et ehitada üles ja juhtida asjade internetil põhinevat botnet’i nimega „Russian2015”, kasutades domeeni russian2015.ru. Tšurkan müüs seejärel ligipääsu oma botnet’ile ülemaailmsetele küberkurjategijatele, kes suunasid oma liikluse läbi ohvrite koduste ruuterite, et korraldada rämpspostikampaaniaid ja panna toime muid kuritegusid.

„Tänapäeva küberkurjategijad toetuvad oma kriminaalses tegevuses arvutite ja isiklike elektroonikaseadmete kaaperdamiseks ühe rohkem keerukatele tehnikatele. Botnet’id nagu „Russian2015” on suur oht kõigile ameeriklastele ja tänane ülestunnistus näitab, et me suudame välismaiseid küberkurjategijaid ja neile kaasaaitajaid leida ja vastutusele võtta,” ütles USA Alaska ringkonnaprokuröri kohusetäitja Bryan Wilson.