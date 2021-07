Üleskutse: Vaktsineerimiskeskused ootavad kõiki vähemalt 12-aastasi

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis, trennis ja ringis, lüüa kaasa projektides, olla sõpradega koos, tutvuda uute inimestega ja lahutada meelt – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Vaktsineerida saavad Eestis kõik alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguseks vaktsineerimiskuur lõpetada.