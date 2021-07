Argentina ähvardas tarnete venimise tõttu Vene koroonavaktsiinist loobuda

Argentina valitsus saatis vaktsiini ekspordiga tegelevale Venemaa Otseinvesteeringute Fondile 7. juuli kuupäevaga kirja, milles teatas, et vajab kiiresti vaktsiini teisi doose, mis erinevad esimesest doosist, ning hoiatas, et Sputnik V tarneleping on ohus, vahendab Reuters.

„Praegusel hetkel on kogu leping avaliku tühistamise ohus,” teatas Argentina valitsus kirjas, mida kajastas eile kohalik ajaleht La Nación ja mille saatmist kinnitasid kaks kõrget ametnikku.

„Me mõistame nappust ja tootmisraskusi mõni kuu tagasi. Aga nüüd, seitse kuud hiljem, oleme me endiselt kaugele maha jäänud, kui hakkama saama doose teistelt tarnijatelt regulaarselt graafikutega, mida täidetakse,” öeldakse kirjas.

Umbes 45 miljoni elanikuga Argentina on süstinud 22,9 miljonit esimest doosi, aga kaks doosi on saanud vaid 5,8 miljonit inimest, mis on üks suuremaid vahesid esimese ja teise doosi saanute vahel regioonis.

Argentina oli varane ja tähtis Sputnik V kasutamise eestkõneleja, aga viimasel ajal on Argentina püüdnud oma seadusandlust muuta, et saaks sisse tuua rohkem vaktsiine USA-st, ja on sõlminud suure lepingu Modernaga.

Argentina tervishoiuminister Carla Vizzotti tunnistas kirja saatmist eile raadiojaamale El Destape ja ütles, et on tavaline praktika avaldada tarnijatele survet, et lepinguid täidetaks. See surve aitab Vizzotti sõnul asju kiirendada.

Minister lubas, et umbes 500 liitrit Sputnik V teist komponenti saabub lähinädalatel, mis võimaldab kohalikul ettevõttel toota veel 880 000 teist doosi.

Kirja saatmist kinnitas intervjuus Radio con Vosile ka Argentina presidendi nõunik Cecilia Nicolini, kes ütles, et see pole esimene Sputnik V teemal Argentina ja Venemaa vahel saadetud kirjadest.