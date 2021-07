VIDEO | Navalnõi fondi värskes uuringus räägitakse riigiduuma spiikri lähedaste miljarditehingutest, korteritest ja majadest

FBK uuringus räägitakse ka Mordvast pärit Jana Poljakina varadest. Kuigi FBK kinnitab, et Poljakina ja Volodini suhted ei ole ametlikult vormistatud, teatas väljaanne The Insider, et 2020. aasta märtsis muutis Poljakina oma perekonnanime Volodinaks ja andmebaasis on tehtud vastav muudatus.

FBK uuringus on juttu ka sellest, et kui Volodin on lennanud Saratovisse, mida ta riigiduumas esindab, ja tagasi Moskvasse, on sinna lennanud lennuk Falcon 7X reisi numbriga RSD4. Lennuki välimuse järgi otsustades kuulub see Venemaa presidendi asjadevalitsuse erilennusalgale Rossija. Viimase aasta jooksul on riigiduuma spiiker 25 korda Saratovisse lennanud ja 25 korda tagasi. Võttes arvesse Falcon 7X-i teeninduskulusid, kulutati kõigi nende lendude peale keskmiselt 75 miljonit rubla (864 000 eurot), kinnitab FBK.