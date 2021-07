Tallinnas Noblessneris asuv perekeskus tuleb riigile appi: PROTO avastustehas avab vaktsineerimispunkti

Ott Sarapuu, PROTO avastustehase juhi sõnul on kiire vaktsineerimise toetamine nii riigi kui ka erasektori ühine eesmärk, et elu Eestis saaks jätkuda võimalikult normaalses rütmis. “Kuna kolmas laine koputab uksele, otsustasime ka ise astuda sammu vaktsineerimise soodustamiseks. Seepärast mõtlesime, et vaktsineerimine tuleb viia võimalikult inimeste lähedale ja teha mugavaks. Külastades perega keskust piisab vaid 15 minutist, et vaktsineerimine läbi viia. Lisaboonusena kingime neile, kes lasevad ennast vaktsineerida, perepääsme, mida saab kasutada koheselt või kuni aasta lõpuni.“

Kultuuri- ja turismisektor on senini kõige enam COVID-19 kriisis pihta saanud ja peamine, kes kannataks ka uute piirangute kehtestamisel. “Kuna vaktsineerimine on ainus pikaajaliselt toimiv lahendus viiruse leviku tõkestamiseks, siis on vaktsineeritute hulga suurendamine kõigi ettevõtete ja inimeste huvides. Hoolime lisaks ka oma töötajate stabiilse sissetuleku ja kogu sektori püsima jäämise eest. Koostöövõimaluste otsimine on oluline, et eesmärk vaktsineerida sügiseks 70% täiskasvanud elanikkonnast saaks kiiresti täidetud.” lisas Sarapuu. Tema sõnul tuleb tegutseda avatud meelega ja võtta kasutusele erinevad meetodid. „Kutsun üles kõiki ettevõtteid mõtlema ja tegutsema, mida nemad saavad teha vaktsineerimise kiirendamiseks“, sõnas Sarapuu.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on Eestis võimalik ennast vaktsineerida vaktsineerimiskeskustes, haiglate vaktsineerimispunktides, apteekides, vaktsineerimisbussides, erameditsiinikeskuses ja paljude perearstide juures. „Koos erasektori toega saame veelgi laiendada vaktsineerimivõimaluste ringi ja anda inimestele ka lisamotivatsiooni enda kaitsmiseks. Võimalikult suure osa Eesti elanike vaktsineerimine on meie kõigi ühine asi, sest vaid nii saame hoida Eesti avatuna,“ ütles Seer.