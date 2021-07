Mailis Repsiga seotud pahandused on räsinud Keskerakonna mainet. Jüri Ratase teise valitsuse kukutas Porto Franco afäär ja ka erakonnajuhi enda "Joogid autosse" jätab halva mulje. Missuguse pitseri vajutab see lähenevatele kahtedele valimistele? Kell 10.30 algavas saates "Vilja küsib" on külaliseks Keskerakonna juhatuse liige, eurosaadik Yana Toom