VIDEO ja FOTOD | Jõgevamaal põles viljapõld kaheksa hektari ulatuses, tuld kustutasid mitme maakonna päästjad

Päästeamet uuendas alates kolmapäevast tuleohtliku aja piiranguid. Metsas võib käia jala või sõita mootorita sõiduriistaga, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest, nagu on suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine. Mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine keelatud, kuna just nende sädemeist on alguse saanud väga suur osa metsa- ja maastikupõlengutest.