Valitsus hakkab jõulisemalt koroonapassi nõudma

Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Praegu võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel ja korraldatavates tegevustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Valitsuse sõnul on piirangud on vajalikud, kuna vaktsineerimisnäitajad ei ole veel piisavalt kõrged ja viiruse levik on ulatuslik. Edasisi samme arutab valitsus järgmisel nädalal.