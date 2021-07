Valitsus hakkab jõulisemalt koroonapassi nõudma. Kiik: astusime täna esimese sammu

Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat.

Praegu võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel ja korraldatavates tegevustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, jääb kehtima senine kord ning sisetingimustes saab seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Muudatused puudutavad avalikke koosolekuid ja üritusi, sh konverentse, teatrietendusi, kontserte, kinoseansse, meelelahutusteenuse osutamist, jumalateenistusi, muuseume ja näitusi. Lisaks puudutavad nad sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust, huviharidust, täiendkoolitust ja täiendõpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist ning kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul järgnes otsusele tõsine arutelu ning kaaluti ka karmimate piirangute kehtestamist.

"Valitsus on ühisel arusaamal selles, et tuleb hoogustada vaktsineerimist, tuleb pidurdada viiruse levikut ja ära hoida mustemad stsenaariumid," kirjeldas Kiik arutelu kabinetis. "Aga arutelu oli tõsine selle üle, mis on täpselt mõistlik piirarv ja kas meil tuleks täna teha otsus just avalike ürituste kohta või tuleks avada ka laiem debatt. Praegu leppisime kokku, et astusime esimese sammu."

"Me ei ole praegu piiranud toitlustusasutuste ja kaupluste tööd. Peamine põhimõte, mida isiklikult pean õigeks, on see, et me piirame eeskätt neid tegevusi ja teenuseid, mille puhul inimesel on selge valikuvabadus, kas seal osaleda või mitte," jätkas Kiik.