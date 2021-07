Hiidlased on praamivangerduse pärast marus: "Selline lahendus hiidlaste suhtes ülekohtune ja me ei saa ühelgi moel sellega nõustuda!"

"Head Hiiumaa inimesed ja söbrad, pean teile kahjuks vahendama halba uudist," alustas Hiiumaa endine vallavanem Aivar Viidik murelikku teadet hiidlasi ja Hiiumaaga seotud inimesi koondavas Facebooki-grupis. Esialgu esmaspäevani kehtivast muudatusest teada andes väljendas ka reformierakondlane ise nördimust: "Ütlesin kohtumisel korduvalt, et tundes ja elades kaasa naabrite saarlaste olukorrale, on selline lahendus hiidlaste suhtes ülekohtune ja me ei saa ühelgi moel sellega nõustuda!"

Viidik kutsus inimesi üles oma arvamust avaldama ning seda nad ka tegid. Kõige populaarsem kommentaar Facebooki-grupis on üpris mürgine: "Et kui sõidan oma väravasse auto sodiks, siis kehitan õlgu ja võtan naabritelt teise auto ära, sest neil on ju kaks. Ja te küsite miks hiidlased saarlasi ei kannata..."

Tuuakse välja, miks lahendust ülekohtuseks peetakse: "Hiiumaa liini elav järjekord kestab ajaliste ju palju kauem, kui Saaremaa liinil." Juba pakutakse ka pikaajalisi lahendusi: "See tähendab, et hiidlased hakkavad sabades istuma ja saarlased lasevad lusti. Reformierakonna juhitud valitsus ja riigifirma on jõuetud Saaremaa liinile lisapraami leidma, et tagada saarte laevaühenduses võrdne kodanike teenindamine."