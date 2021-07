Kaimar Karu saatis Ratasele ja Kallasele sõnumi, et on valmis presidendiks hakkamist arutama

Tulevase Eesti riigipea kandidaatide osas on seis endiselt kehv. Reformierakonna juht Kaja Kallas ja Keskerakonna liider Jüri Ratas püüdsid mitu nädalat veenda tuntud advokaati Jüri Raidlat asuma valitsuskoalitsiooni ühiseks riigipea kandidaadiks, kuid Raidla loobus siiski pakkumisest.

Nüüd on Kallas ja Ratas tagasi seisus, kus tuleb nuputada, kes võiks olla järgmine. Hetkel ei ole olemas inimest, kelle poole oleks ühisel nõul pöördutud. Kuid kahe erakonna juhi vahel on tihe, sisuliselt igapäevane mõttevahetus.

Küll aga räägitakse poliitkoridorides, et akuutses presidendikandidaatide puuduses on aktiivsed kodanikud asunud end ise välja pakkuma. Toompeal teatakse öelda, et sel nädalal said Ratas ja Kallas ühekorraga sõnumi endiselt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrilt Kaimar Karult, kes väljendas selget valmisolekut vabariigi presidendi ametikohale asumiseks.

Karu kinnitas Delfile, et selline sõnum tema poolt tõesti teele ka läks, kuid rääkis, et selle taga on pikem lugu.

„Nüüd on juba poolteist aastat möödas ajast, kui ministri ametist lahkusin, ja selle järel on mul olnud palju jutuajamisi erinevate poliitikutega. Eelkõige selles vaates, et kutsutakse [mõne erakonnaga] liituma. Presidendi teema tuli ka neis juttudes üles, muide juba enne ametist lahkumist, kuid nüüd tuli see jällegi üles. On küsitud, et kas oleksin valmis mõtlema,“ tõdes Karu.

Endise ministri sõnul on ta saanud signaale, et tema nimi on olnud poliitikute seas arutelude all. „Umbes viimase kolme kuu jooksul on mulle räägitud, et erinevate nimede aruteludes on ka minu nimi läbi käinud.“

„Ma muidugi ju ei tea, kas nende arutelude juures on ka erakondade juhid olnud või on see olnud mingi väiksem grupp. Aga kui mult on küsitud, siis olen vastanud, et jah, oleksin valmis kaaluma, kui erakonna juhid ettepaneku teeksid,“ märkis Karu.