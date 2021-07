Hiina lükkas tagasi WHO plaani koroonaviiruse päritolu uurimise teise faasi kohta

WHO juht dr Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus Hiinat olema koostööaltim haiguspuhangu varase faasi uurimisel, sealhulgas lubama auditeerida laboratooriume, vahendab BBC News.

Hiina tervishoiuministri asetäitja Zeng Yixin ütles, et WHO näitab üles lugupidamatust terve mõistuse ja ülbust teaduse suhtes.

Zeng teatas, et plaan oli politiseeritud ja Hiina ei saa sellega nõustuda.

WHO-l õnnestus ekspertide meeskond Wuhani, kus viirus esimesena 2019. aasta detsembris tuvastati, saata alles tänavu jaanuaris. Need eksperdid jõudsid järeldusele, et on ülimalt ebatõenäoline, et koroonaviirus on pääsenud valla laboratooriumist, aga see teooria on visalt püsima jäänud.

Varem sel kuul nimetas Tedros tingimused WHO juurdluse teiseks faasiks, mis sisaldasid auditeid teadusuuringute institutsioonides piirkonnas, kus viirus kõigepealt tuvastati.

Tedros kutsus Pekingit olema avatud ja tegema koostööd ning andma üle töötlemata andmeid patsientide kohta, mida esimese juurdluse käigus ei jagatud.

Zeng ütles täna pressikonverentsil, et on WHO ettepaneku üle äärmiselt üllatunud, sest see keskendub Hiina laborireeglite väidetavale rikkumisele.

Zeng ütles, et Hiinal on võimatu neid tingimusi vastu võtta, ja lisas, et Hiina on esitanud oma päritolu uurimise ettepanekud.

„Me loodame, et WHO vaatab need Hiina ekspertide kaalutlused ja soovitused tõsiselt üle ja võtab COVID-19 päritolu jälitamist tõsiselt teadusliku asjana ning vabaneb poliitilisest sekkumisest,” vahendas Reuters Zengi sõnu.

Pressikonverentsil esines ka Wuhani viroloogiainstituudi riikliku bioohutuse laboratooriumi direktor Yuan Zhiming, kes ütles, et viirus on looduslikku päritolu, ja kinnitas, et mingit viiruse leket ega personali nakatumist ei ole toimunud pärast laboratooriumi avamist 2018. aastal.