Kuidas ettevõtja krediitkaardi enda kasuks tööle saab panna

Swedbankis ongi just krediitkaart kõige populaarsem lahendus kuni 5000-euroste rahastamisvõimaluste seas. Selle valib suisa iga kolmas ettevõtja.

Võimalus katta ootamatud kulud



Krediitkaardid pole mõeldud suurte investeerimisprojektide elluviimiseks, kuid need võimaldavad kiirelt ja muretsemata lahendada ootamatud kulud. Näiteks möödunud kriisiaastal kasutati krediitkaarte kõige enam elektroonikapoodides: ilmselt oli just see kõige mugavam viis soetada töötajatele kodukontorisse vajalikud lisaseadmed. Üleöö läks vaja hulgaliselt lisaekraane, arvuteid ja veebikaameraid, millega kuludes ja plaanides keegi arvestada ei osanud.

Lisaks suurenesid kriisiaastal kulutused oluliselt ka toidu- ja sporditarvete poodides. Paljude jaoks muutusid just toidupoed ainsateks avalikeks kohtadeks, kuhu julgeti varusid soetama minna — on seal ju müügil nii kontoritarbeid kui peaaegu kõike muudki. Sportimine väljaspool kodu muutus samuti keeruliseks ja tööandjatel tekkis võimalus oma töötajaid toetada koduste sporditarvete soetamisega.

Vähendab muret rahavoogude pärast



Ettevõtjale on krediitkaart hea abimees ka käibevahendite juhtimisel, sest teadupärast on krediitkaardiga ostude puhul kuni 30-päevane, kuldkrediitkaardi puhul isegi kuni 40-päevane intressivaba periood. See tähendab, et kuu aja jooksul on võimalik saadud laen tagastada intressi tasumata. Nii et kui mõned arved on alles laekumas, siis ei takista see vajalike kulutuste tegemist. Lisaks võimaldab see pakkuda oma äripartneritele soodsamaid koostöötingimusi, kuna ei pea nii palju muretsema rahavoogude seisakute pärast, mis võivad tekkida maksetega viivitamisest või realiseerimisperioodi pikenemisest.