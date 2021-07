GRAAFIK | Eesti liigub oranži ehk kõrge riskitaseme suunas. Mida see tähendab?

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil rääkis puhkusel olevat peaminister Kaja Kallast asendav riigihalduse minister Jaak Aab, et Eesti on praegu teel oranži riskitaseme poole.

Aab lisas, et valitsus kaalub maskikohustuse taaskehtestamist.

Riskitasemeid on raamatu järgi neli: madal risk (roheline), keskmine risk (kollane), kõrge risk (oranž) ja väga kõrge risk (punane).

Kui enne jaanipäeva langes koroonaviiruse leviku risk rohelisele tasemele, siis 15. juuliks tõusis see jälle keskmisele ehk kollasele tasemele.

Praegugi kehtiv kollane ohutase tähendab, et kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.