Venemaa kaebas Ukraina Euroopa inimõiguste kohtusse, süüdistades Kiievit kõiges alates Krimmi veeblokaadist kuni MH17-ni

Venemaa väitel on Ukraina võimud vastutavad rahumeelse elanikkonna hukkumise, ebaseadusliku vabaduse võtmise ja inimeste julma kohtlemise eest, mis leidis muu hulgas aset Kiievi Iseseisvuse väljakul ja Odessa ametiühingute majas 2014. aastal ning Donbassis terrorismivastase operatsiooni käigus, vahendab Interfax.

Veel kaebab Venemaa, et Ukraina kaguosa mõnede territooriumide elanikud on ilma jäetud võimalusest osaleda keskvõimuorganite valimistel. Kaebuses on juttu ka rünnakutest Venemaa diplomaatiliste, konsulaar- ja muude esindajate vastu Ukrainas.