Kaja Kallas: vaktsineeritutele eeliste andmine võib jõustuda juba augusti jooksul, valitsus arutab seda täna

"Tänan Eesti perearstide seltsi, Eesti noori perearste ja Eesti pereõdede ühingut kaasamõtlemise ja ettepanekute eest, mille nad esitasid koroonaviirusega võitlemiseks. Need on sisukad mõtted, millest osad on valitsusel juba töös ning osad arutlusel," teatas Kallas.

"Olukord on tõsine – deltatüvi on Eestis domineeriv ja see nakkab 1,5 korda kiiremini kui eelmine ning levib ka õues. Nakatuvad nooremad inimesed, kes ei pruugi sattuda haiglasse, kuid võivad põdeda nn pikka COVID-it ehk kannatada haigusest põhjustatud vaevuste käes mitu kuud.

Kuna igaühel on Eestis võimalus end vaktsineerida, siis senikaua, kui uued tüved alluvad vaktsiinidele, ei hakka me ühiskonda kõigile sulgema. Selle asemel hakkavad vaktsineeritud saama rohkem võimalusi ja vabadusi. Valitsus arutab täna sellise võimaluste süsteemi kehtestamist augusti jooksul, kus näiteks näiteks kultuuri- ja meelelahutusüritustel, spordivõistlustel ja mujal tehakse erisused vaktsineeritule.

Üleminek toimub järk-järgult, et kõik osapooled jõuaksid end ette valmistada ja soovijad vaktsineerida, aga see muutus on möödapääsmatu, et hoida ühiskond võimalikult avatuna ja majandus toimivana. Vaktsineeritud inimesed tagavad avatud Eesti."