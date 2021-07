MerXu – rahvusvaheline äri eesti keeles

Otsid usaldusväärset tarnijat erinevates tööstusharudes, ehituses või kontoritehnikas? Soovid, et tehing kulgeks kiiresti ja mugavalt? Vaata kõigepealt, mida pakub merXu!

Rahvusvaheline B2B kauplemisplatvorm merXu toob Eesti ettevõtjateni üle miljoni toote enam kui kümnelt tuhandelt ettevõttelt viies riigis Kesk- ja Ida-Euroopas. Praegu tegutsetakse Eestis, Leedus, Tšehhis, Poolas ja Slovakkias, ent süsteem on pidevalt laienemas ning peatselt on oodata uudiseid uute riikide liitumisest. MerXu keskendub tööstuslikele kategooriatele, nagu keemia, ehitus, elektrotehnika, sanitaartehnika, masinad, ohutus, tööriistad professionaalidele ja palju muud.

MerXu keskkonnast ostmine on unikaalselt mugav. Kõik ostjad ja müüjad on läbinud taustakontrolli ning tänu automaattõlkele on kogu suhtlus osaleja jaoks emakeeles.

Turvaline ostukeskkond

MerXu platvormiga liitumine on väga lihtne ja turvaline. Oodatud on tootjad, maaletoojad, e-poed ning loomulikult kõik, kes soovivad selle platvormi abil mugavalt ja ohutult vajalikud ostud sooritada.

Liitumine on tasuta, kõik liitujad läbivad taustakontrolli. Seega pole vaja merXu vahendusel kaupa tellides muretseda, kas tarnija on ikka olemas ning ega tegu pole petturite skeemiga.

Ostjate ja müüjate suhtlemise hõlbustamiseks on platvormil oma suhtluskanal, merXu messenger, mis on varustatud automaattõlkega. Nii saavad näiteks poola ja eesti ettevõtja omavahel kokkulepped sõlmida nii, et kumbki räägib oma emakeeles, ent saab oma emakeeles lugeda ka seda, mida teine osaline kirjutanud on.

Toodete otsimine ja leidmine on tehtud lihtsaks. MerXu loojad on kaardistanud neli probleemi, mis tavaliselt ostuprotsessi aeglustavad. Need on ebakindlus müüja usaldusväärsuses, ostuprotsessi keerukus, keeleprobleemid ja ebamugavus ostu korraldamisel. Kõik need on merXu platvormil lahendatud, et ostmine ja müümine võimalikult lihtne oleks.

Hea algus ekspordiäriks