Rootsi vanglas võtsid kaks mõrvarit valvurid pantvangi ning nõudsid helikopterit ja 20 pitsat

Valvurid on 25-30-aastased ning üks on mees ja teine naine. Üks oli kogenud ja teine algaja.

„20 minutit üheksa läbi kolmapäeva õhtul saime me teate, et läbirääkimised pantvangivõtjatega on lõppenud ja mõlemad valvurid on vabastatud. Vabastamisoperatsiooni vaja ei olnud,” ütles vanglateenistuse pressiesindaja Stina Lyles.