VIDEO | Valgevene riigimeedia näitas tulistamist Leedu piiril ja Lukašenka ähvardas relvastatud islamiäärmuslastega

„Need kaadrid on filmitud ööl vastu 19. juulit. 16-sekundilises videos on kuulda tulistamist ja näha, kuidas inimesed jooksevad pead all hoides üle kontrolljoone Valgevene poolele. Just sel ööl saatsid Leedu võimud meie maa territooriumile välja grupi migrante Iraagist,” teatas Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA oma Telegrami kanalis.

Väidetavat tulistamist kommenteeris ka Lukašenka: „Nad (migrandid – toim) viidi Valgevene-Leedu piirile, asetati ettepoole, nagu fašistid, mäletate, rünnakul võeti rahumeelsed elanikud ja saadeti endast ettepoole. Täpselt nii rivistasid nad need 26 inimest ja ajasid üle piiri, avades tule üle peade. Peksti, praegu on mõned haiglas,” teatas Lukašenka.

„Juba praegu tungivad siia inimesed relvadega. „Miks te solvasite rasedat naist?” on neil üks küsimus. Need on radikaalsed moslemid ja see on alles algus. Edasi tulevad siia relvastatud inimesed, et selliseid solvatuid kaitsta. (...) Te teate, mis seal toimuma hakkab,” lausus Lukašenka.