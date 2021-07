Leedu Ignalina rajooni juhi sõnul on migrandilaagris tekkinud konfliktid ja esitatakse nõudmisi

Ignalina rajooni on majutatud 50 migranti, vahendab Leedu Delfi.

„Täna (teisipäeval) oli meil esimene „kuum” päev. Algasid konfliktid. Esimene algas siis, kui laagrisse toodi tagasi Covid-19 läbi põdenud tüdruk. Ta keeldus naasmast talle määratud ruumi ja puhkes konflikt. Selle lahendamiseks kulus palju aega,” rääkis Rasikas.

Rasikase sõnul jõudu rakendada siiski vaja ei olnud.

Rasikas teatas ka, et kohale toodi täiendavaid tõkkeid ja migrandid esitavad üha uusi nõudmisi.

„Meie migrandid keeldusid toidust. Nõudsid, et neile tagastataks mobiiltelefonid. Kasvab rahulolematus, ütleme nii. Tekib üha rohkem nõudmisi, mis tekitab meis rahutust. Täna toodi kohale täiendavad tarad, et eraldada neile rohkem territooriumi jalutamiseks, me täidame nende nõudmisi. Aga see tekitab meis rahutust. Ühiskondliku julgeoleku teenistus andis neli turvameest. Aga kas neli saab 50 vastu?” küsis Rasikas.

„Nagu mina aru saan, anti mõnele telefon tagasi. Teistele lubati anda lähemal ajal. Me andsime neile rohkem võimalusi väljas käia – tõime kohale tõkked. Need tingimused me rahuldasime. Lõunat nad kuidagimoodi nõustusid sööma, aga hommikusöögist keeldusid. On konflikte erinevate rahvuste ja religioonide vahel, me näeme ka seda ja näeb politsei. Nõudmised on sellised: näiteks mosleminaised ei taha magada ühes ruumis meestega, see tekitab rahutust,” rääkis Rasikas.

Rasikase sõnul ei suuda neli turvameest midagi teha, kui laagris rahutused puhkevad.

„Kui meil oli 28 migranti, tuvastasime tüdruku deltatüvega, kes viidi ravile. Kui ta tagasi toodi, algasid rahutused. Kolleegide sõnul kuulas ta saatusekaaslaste soovitusi. Täna toodi uusi migrante, nende arv kasvas 51-ni. Enne seda ei olnud meil mingeid probleeme, aga pärast seda, kui esmaspäeval naasis see tüdruk, algasid teisipäeval konfliktid ja otsustati ta ära viia. Ma arvan, et see on õige otsus, ta viidi kuhugi piirile, eraldati inimestest, kellega ta rahutusi korraldas. Ülejäänud kuni tema tulekuni ei mässanud, mingeid probleeme nendega ei olnud. Aga pinge on olemas. See on nagu tikk ja bensiin,” märkis Rasikas.