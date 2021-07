VIDEO ja FOTOD | Vaata hetke, mil praam sadamakaisse rammis. Kahjustada sai ka pardal olnud president Kersti Kaljulaidi auto

Delfi lugeja sõnul sõitis kell 14:05 Saaremaa suunas startinud praam Tõll Kuivastu sadamakaisse hooga sisse. "Kai on viltu, esinina on praamil katki ning nüüd ootavad kõik, et praamilt teise kai peale maha tagurdada," kirjeldas laeval olija veidi enne kolme.

Kuivastu sadama direktor Valdur Häng märkis poole 15 paiku Delfile, et viibib parasjagu puhkusel ning ei tea isegi täpselt, mis juhtus. "Olen parasjagu sinna teel," sõnas ta.

TS Laevade juhi Indrek Randveeri sõnul põhjustas kokkupõrke see, et parvlaev Tõll sildus oluliselt suurema kiirusega, kui ta oleks pidanud. “Me ei tea veel, kas see oli tehniline rike või inimlik viga,” rääkis Randveer Delfile.

Esimesed ütlused on võetud nii kaptenilt kui vanemalt tüürimehelt. Randveeri sõnul on kokkupõrke põhjuse välja selgitamiseks algatatud uurimine ning enne selle lõpetamist ei soovi nad avalikult spekuleerida, mis täpsemalt juhtuda võis.





Kokkupõrkes said tõsisemalt kahjustada nii sadamakai ramp, praam kui ka sel esireas paiknenud autod. Randveeri sõnul on praami kahjustused sedavõrd ulatuslikud, et paari päevaga alust sõidukõlbulikuks muuta ei saa.

Oma Facebooki lehel teatas TS Laevad, et õnnetuse tõttu jätkavad parvlaevad Piret ja Regula liinil Virtsu-Kuivastu nüüd reisijate teenindamist vabagraafiku alusel. See tähendab, et internetist pileteid praamidele osta ei saa, reisijaid teenindatakse sadamas saabumise järjekorras.

Praamil viibinud presidendi Kersti Kaljulaidi auto sai kahjustada

Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas Delfile, et sadamat ramminud praami pardal viibis ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Linnamäe märkis, et praami peal viibinud isikud on teatavasti kõik terved, sealhulgas ka Eesti Vabariigi president. Küll aga märkis presidendi nõunik, et riigipea auto sai mingisuguse väiksema vigastuse.

President oli teel Saaremaale mitteametlikel põhjustel. "Mingisuguseid ametlikke kohtumisi lähipäevil Saaremaal pole. Inimene peab vahepeal puhkama ka," sõnas Linnamäe.