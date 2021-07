FOTOD ja VIDEO | Praam rammis Kuivastu sadamat. Kahjustada sai ka pardal olnud president Kersti Kaljulaidi auto

Delfi lugeja sõnul sõitis kell 14:05 Saaremaa suunas startinud praam Tõll Kuivastu sadamakaisse hooga sisse. "Kai on viltu, esinina on praamil katki ning nüüd ootavad kõik, et praamilt teise kai peale maha tagurdada," kirjeldas laeval olija veidi enne kolme.

Kuivastu sadama kai valve märkis Delfile, et nemad hetkel kommentaare ei jaga. "Meil juhtus siin õnnetus, pole praegu aega rääkida," öeldi läbi telefonitoru.

Kuivastu sadama direktor Valdur Häng märkis poole 15 paiku Delfile, et viibib parasjagu puhkusel ning ei tea isegi täpselt, mis juhtus. "Olen parasjagu sinna teel," sõnas ta.

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro sõnul on õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks algatatud uurimine. "Ilmselt mingi tehniline rike seal oli," rääkis Arro.

Oma Facebooki lehel teatas TS Laevad, et õnnetuse tõttu jätkavad parvlaevad Piret ja Regula liinil Virtsu-Kuivastu nüüd reisijate teenindamist vabagraafiku alusel. See tähendab, et internetist pileteid praamidele osta ei saa, reisijaid teenindatakse sadamas saabumise järjekorras.

Praamil viibinud presidendi Kersti Kaljulaidi auto sai kahjustada

Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas Delfile, et sadamat ramminud praami pardal viibis ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Linnamäe märkis, et praami peal viibinud isikud on teatavasti kõik terved, sealhulgas ka Eesti Vabariigi president. Küll aga märkis presidendi nõunik, et riigipea auto sai mingisuguse väiksema vigastuse.

President oli teel Saaremaale mitteametlikel põhjustel. "Mingisuguseid ametlikke kohtumisi lähipäevil Saaremaal pole. Inimene peab vahepeal puhkama ka," sõnas Linnamäe.

Kaisse sisse põrutanud Tõll on 2015. aastal Poola Remontowa laevatehases valminud reisiparvlaev. Tõllu veeskamine toimus 29. detsembril 2015 ning ristimine 21. jaanuaril 2017, seisab mandri ja suursaarte (Muhu-, Saare- ja Hiiumaa) vahelist laevaliiklust korraldava TS Laevad OÜ kodulehel.