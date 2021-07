Vene sõltumatute väljaannete väitel on sealne koroonaviirusega nakatunute arv viis korda suurem kui ametlik

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas 22. juunil, et Moskva restoranides ja kohvikutes hakatakse siseruumides teenindama ainult nimetatud QR-koodi olemasolul. QR-koodide saamise süsteem loodi Venemaa valitsuse teenuste portaali Gosuslugi kaudu, kuigi väikese hilinemisega.

24. juunil hoiatas selle hilinemise eest Venemaa digitaalarenguminister Oleg Katšanov, kes viitas vajadusele integreerida tervishoiuministeeriumi andmebaasid Gosuslugiga. „Venemaa tervishoiuministeeriumi informatsiooniressurssides on ühtne register nendest, kes on paranenud. Me viime läbi selle integreerimise ja nende kohta, kes on olnud haiged – ja selliseid kandeid on registris umbes üheksa miljonit – saame me nende [QR-koodid],” ütles Katšanov intervjuus telekanalile Rossija 24.

Katšanovi mainitud läbipõdenute arv, umbes üheksa miljonit, tekitas sensatsiooni. Ametlike andmete järgi oli sama päeva, 24. juuni seisuga paranenuid viis miljonit. Nagu aga Holod Media, Mediazona ja Meduza ajakirjanikud avastasid, ei ülehinnanud Katšanov seda arvu, vaid alahindas.

Kiiresti juhtis arvude erinevusele tähelepanu füüsik ja statistiliste anomaaliate uurija Sergei Špilkin, kes uuris vaktsineerimise andmeid. Peagi käis ta välja hüpoteesi, et läbipõdenute arvu saab kindlaks määrata, lähtudes Gosuslugi QR-koodidega tõendite arvust, sest need on kuidagi seotud koroonaviiruse föderaalregistriga.

Lihtsustatult öeldes selgus, et läbipõdenul on föderaalregistris 16-kohaline number, millest viimased kaheksa numbrit on järjekorranumber.