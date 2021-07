VIDEO | Venemaa Stavropoli krai liiklusinspektsiooni polkovniku paleed kaunistavad muu hulgas kuldsed tualetipotid

Riigiduuma liige Aleksandr Hinštein avaldas oma Telegrami kanalis fotod Safonovi paleest ja konfiskeeritud rahast ning märkis, et Stavropolis tegutses tõeline maffia, mis lõikas kasu kõigest võimalikust, vahendab Izvestija.

On kindlaks tehtud, et organiseeritud grupi liikmed, keda uurimiskomitee andmetel kureeris Safonov, valmistasid lube, mida anti raha eest Stavropoli krai veokijuhtidele. Need load võimaldasid krai territooriumil takistamatult administratiivseadusandlust rikkuda.