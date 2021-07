Apteegis vaktsineerimine toimub keset infolabürinti. Ly Rootslane lünklikest võimalusest: esimene nädal läheb proovimise ja katsetamise peale

Rootslane sõnas, et huvi apteekides vaktsineerimise suhtes näib olevat kõrge.

Eilsest, 20. juulist, algas apteekides COVID-19 vastu vaktsineerimine . "Esimesel nädalal saab vaktsineerida kaheksas apteegis nii Tallinnas, Tartus, Raplas, Jõhvis ja Narvas," märgiti teisipäevases pressiteates. Mis jäi aga mainimata, on see, et sugugi kõik neist ei rakendu vaktsineerimiseesmärgi täitmiseks üheaegselt. Ja kui rakenduvadki, siis väga kitsalt määratletud kellaaegadel.