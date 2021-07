Apteegis vaktsineerimine toimub keset infolabürinti. Ly Rootslane lünklikest võimalusest: esimene nädal läheb proovimise ja katsetamise peale

"Sel nädalal saab vaktsineerida Tallinnas Rocca al Mare Keskuse apteegis, Tallinna Linnaapteegis Solarises, Ülemiste Südameapteegis ja Kivila Südameapteegis; Jõhvis Pargi Keskuse Apteegis, Narvas Astri Keskuse apteegis, Rapla apteegis ja Tartu Sõbra Apteegis."

Kui vaktsineerimishuviline juba selle nimekirja nägemise peale rõkkas, et "kui tore, saan näiteks Solarises kingapoe külastamise kõrvalt täna ka sutsu õlga lasta!", tegi ta seda ennatlikult - kõnealune apteek poogib soovijaid sel nädalal vaid neljapäeval, reedel ja laupäeval. Lisaks tuleb teha eelregistreering.

Ent miks see protsess nii keerukas on?

"Kohapeal ei vaktsineeri mitte apteeker, vaid õde ning selleks on vaja kokkuleppeid," märkis apteekides vaktsineerimist juhtiv Ly Rootslane.

Ka teiste apteekidega ei ole koroonaviiruse vastu pookimine nii kerge, kui esmapilgul eeldada võiks.

"Täna on Rocca al Mare keskuses võimalik vaktsineerida kell 17-20, Ülemistes ja Kivilas aga kell 16-19," teatas Ly Rootslane. Üsnagi lünklikud kellaajad. Mis põhjusel selline valik tehtud on? "Lähtusime aegade valikus sellest, kuidas inimesed eelnevalt vaktsineerimas on käinud gripi ja puugivaktsiinide puhul."

Kivila apteegist märgiti täna Delfile, et vaktsineerimishuvilisi on ilmunud ka enne paikapandud ajaperioodi. Kohapealne proviisor avaldas imestust asjaolu üle, et koroonaviiruse vastu pookimine leiab aset just nimelt ühes kitsas ajavahemikus. "Imelik, et miks on täpne aeg pandud," nentis too.

Tarvis saada kampaania käima

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslane märkis, et kiiruga käimalükatud programm on hetkel katsefaasis ning vastavalt nõudlusele kavatsetakse ka edaspidi vastavaid muutuseid teha. Vastavalt nõudlusele laieneb nii vaktsineerimisapteekide kaetus üle Eesti kui ka kellaajavahemik, mil saab apteegis end koroonaviiruse vastu pookida.