VIDEO ja BLOGI | Karmen Joller terviseameti pressikonverentsil: perearstid ootavad valitsuselt konkreetseid piiranguid vaktsineerimata inimestele

Karmen Joller rääkis, et kui küsib noortelt vaktsineerimata inimestelt, miks nad ei taha lasta end kaitsepookida, siis vastatakse sageli, et ollakse terved ja enamasti haigeks ei jääda.

Joller märkis aga, et deltatüvi tabab ka noori inimesi ja mitte alati kergelt. "Praktiliselt mitte kunagi ei jõua aga haiglasse noor vaktsineeritud inimene," ütles ta.

Joller selgitas, et vaktsineerimata inimene on ohuks ka vaktsineeritud kroonilist haigust põdevale inimesele. "Me ei tea, kuidas sellise inimese immuunsüsteem reageerib, vahel see reageerib osaliselt," rääkis ta.

Joller edastas pressikonverentsil perearstide palve valitsusele: perearstid võivad teha igasuguseid trikke, aga inimesed ei tule vaktsineerima, kui nad ei tea, et nad ei saa alates oktoobrist teha konkreetseid asju, näiteks minna kinno, teatrisse või lastelaagrisse. "Ja see otsus tuli vastu võtta üle-eile, sobib ka ülehomme," lisas ta.

Teise soovina märkis Joller, et vaktsineerimine tehtaks kohustuslikuks kõigile, näiteks sotsiaaltöötajatele ja meedikutele, kes töötavad koroonaviiruse suhtes haavatavate inimestega.

Lasnamäel hakkavad tiirutama vaktsineerimisbussid

Marek Seer rääkis, et vaktsineerimistempo tõstmiseks töötavad edasi vaktsineerimiskeskused ja sõidavad ringi ka vaktsineerimisbussid: Viljandi buss on täna Võhmas ja nädalavahetusel Viljandi folgil, homsest laupäevani on buss ka Tallinnas Keskturul ning pühapäeval Lasnamäe Prisma parklas. Ta lisas, et augustis sõidavad bussid mööda Lasnamäge, kohti lisandub aja jooksul veelgi.

Kaja kultuurikeskuse vaktsineerimispunkt jääb Seeri sõnul avatuks kuni septembri lõpuni, Sõle keskus võtab vastu ilma broneeringuta vaktsiini soovijaid.

Avatud on ka kaheksa apteeki, kus saab lasta end kaitsepookida. Apteegid on Tallinnas, Raplas, Narvas, Jõhvis ja Tartus.

Vaktsineerimisele püütakse Seeri sõnul suuremat hoogu anda ka kaitsepookijatele mõeldud lisatasuga.

Nakatumine on tõusnud ja ilmselt tõuseb veelgi