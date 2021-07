Terviseamet: koroonaviirusesse haigestumine endiselt kasvab, deltatüvi domineerib

28. nädala jooksul lisandus 375 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 24,6% võrra ning kasvas nakatamiskordaja R, mis on üle-eestiliselt 1,2-1,3 (eelmisel nädalal oli R 1-1,2). „Nakkuse levikust tulenevaid ohtusid saab iga inimene leevendada vaktsineerimisega,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. „Kindlasti julgustan kõiki võimalusel vaktsineerima minema,“ lisas ta.

Sepp rääkis, et delta tüvega seotud juhtumeid on endiselt registreeritud kõikides maakondades peale Hiiumaa. „Praegu prognoosime, et juuli lõpp-augusti algus peaks tooma juba üle 500 nakatunu nädalas ning augusti keskpaigaks ületab 14-päevane nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta 100 piiri,“ ütles Sepp.