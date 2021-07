Leetu saabus ööpäevaga Valgevenest 70 ebaseaduslikku migranti

Kinnipeetutele tehakse koroonaviiruse testid ja kuni tulemuste teadasaamiseni on nad isolatsioonis. Varjupaika palunud isikutest teavitati migratsiooniametit, mis neid taotlusi menetleb.

Kokku on sel aastal Valgevene-Leedu piiril kinni peetud üle 2200 migrandi, mida on 27 korda rohkem kui eelmisel aastal. Enamik neist on Lähis-Idast või Aafrikast.